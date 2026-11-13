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Was geschah am 14. November?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.
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Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

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Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. November 2026

Namenstag

Alberich, Nikolaus, Sidonius

Historische Daten

1961 – Gesundheitsministerin Elisabeth Schwarzhaupt (CDU) wird als erste Frau Mitglied einer deutschen Bundesregierung.

1946 – Dem deutsch-schweizerischen Schriftsteller Hermann Hesse wird der Nobelpreis für Literatur zuerkannt.

1946 – In einem Almanach des belgischen Comic-Magazins «Spirou» wird die erste Episode mit dem «Poor Lonesome Cowboy» Lucky Luke veröffentlicht.

1901 – Eine ausführliche Studie zur Entdeckung der menschlichen Blutgruppen durch Karl Landsteiner wird veröffentlicht. Der österreichische Bakteriologe erhält für seine Entdeckung den Nobelpreis für Medizin 1930.

1886 – Friedrich Soennecken erhält vom Kaiserlichen Patentamt des Deutschen Reiches das Patent für den Locher.

Geburtstage

2006 – Yan Diomande (20), ivorischer Fußballspieler (Real Madrid, RB Leipzig)

1954 – Condoleezza Rice (72), US-amerikanische Politikerin, Außenministerin 2005-2009, Nationale Sicherheitsberaterin 2001-2005

1948 – König Charles III. (78), britischer König seit 2022

Todestage

1831 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel, deutscher Philosoph, geb. 1770

1716 – Gottfried Wilhelm Leibniz, deutscher Philosoph und Mathematiker, geb. 1646

© dpa-infocom, dpa:261113-930-993326/1

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