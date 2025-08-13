Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. August 2025

Namenstag

Maximilian, Meinhard, Werenfrid

Historische Daten

2020 – Im Viertelfinale der Champions League deklassiert der FC Bayern den FC Barcelona mit 8:2 in Lissabon. Für Barcelona ist das die höchste Niederlage seit 1946.

2010 – Die 1. Olympischen Jugendspiele mit rund 3.600 Nachwuchssportlern aus 204 Ländern werden in Singapur offiziell eröffnet. Am 26. August enden die Spiele, bei denen 70 deutsche Sportler 23 Medaillen gewannen, darunter vier goldene.

1975 – In London feiert der Musical-Film «The Rocky Horror Picture Show» Premiere. Der Kult-Film mit Tim Curry, Susan Sarandon und Meat Loaf ist eine der erfolgreichsten Musical-Verfilmungen aller Zeiten.

1900 – Während des sogenannten «Boxeraufstands» erobert ein internationales Expeditionskorps die chinesische Hauptstadt Peking, befreit das von Chinesen belagerte Gesandtschaftsviertel und plündert die Stadt.

1865 – Österreich und Preußen teilen sich im Vertrag von Gastein die Herrschaft über Schleswig und Holstein.

Geburtstage

1960 – Sarah Brightman (65), britische Sängerin («Time to say goodbye»), Darstellerin in den Musicals «Cats» und «Phantom der Oper»

1945 – Steve Martin (80), amerikanischer Komiker und Schauspieler («L.A. Story», «Bowfingers große Nummer»)

1945 – Wim Wenders (80), deutscher Regisseur («Paris, Texas», «Der Himmel über Berlin», «Der amerikanische Freund»)

1940 – Max Schautzer, österreichischer Moderator («Pleiten, Pech und Pannen», «Die Goldene Eins»), gest. 2025

Todestage

1998 – Hans-Joachim Kulenkampff, deutscher Schauspieler, Entertainer und Quizmaster («Einer wird gewinnen»), geb. 1921