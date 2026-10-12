Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Oktober 2026

Namenstag

Aurelia, Simbert, Eduard

Historische Daten

2021 – Der als Captain Kirk von «Raumschiff Enterprise» bekannt gewordene kanadische Schauspieler William Shatner unternimmt an Bord einer Raumkapsel der Firma Blue Origin einen rund zehnminütigen Ausflug ins All. Mit 90 Jahren ist er der bis dahin älteste Raumflieger.

2016 – Der Literaturnobelpreis geht überraschend an US-Songwriter Bob Dylan. Der Protestsänger habe «neue poetische Ausdrucksformen» geschaffen. Bei der Verleihung in Stockholm am 10. Dezember ist er nicht dabei, er habe «andere Verpflichtungen».

2016 – Die UN-Vollversammlung bestätigt den früheren portugiesischen Ministerpräsidenten António Guterres für das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen.

1961 – Der Verkehrspsychologe Karl Peglau stellt in der DDR seine Entwürfe der neuen «Ampel-Leitsymbole» vor. Später wird das «Ost-Ampelmännchen» zur Kultfigur.

1806 – In Berlin eröffnet Johann August Zeune die erste Blindenschule Deutschlands.

Geburtstage

1996 – Joshua Wong (30), chinesischer Friedensaktivist und Politiker, Wortführer der Occupy-Central-Proteste in Hongkong («Regenschirm-Revolution») gegen die Regierung in Peking im Herbst 2014, seit 2020 in Haft

1971 – Sacha Baron Cohen (55), britischer Schauspieler («Ali G», «Borat», «Brüno»)

1971 – Sebastian Fitzek (55), deutscher Bestseller-Autor («Der Nachbar», «Elternabend», «Das Paket»)

1941 – Paul Simon (85), amerikanischer Sänger und Songwriter, Mitglied des Pop-Duos Simon and Garfunkel («Bridge Over Troubled Water»)

Todestage

1996 – Henri Nannen, deutscher Journalist und Kunstsammler, Gründer und Chefredakteur des «Stern», Initiator von «Jugend forscht» 1965, Stifter der Kunsthalle Emden, geb. 1913