Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. November 2026

Namenstag

Agostina, Gertrud, Himer, Siard, Stanislaus

Historische Daten

2025 – In der türkischen Metropole Istanbul wird eine Hamburger Urlauberfamilie wegen Erbrechen und Übelkeit in eine Klinik gebracht. Innerhalb von Tagen sterben die beiden Kinder, die Mutter und der Vater. Todesursache ist eine Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid zur Schädlingsbekämpfung.

2001 – Mehr als fünfzehn Jahre nach dem Bombenattentat auf die Diskothek La Belle verurteilt das Berliner Landgericht vier der Angeklagten zu langjährigen Haftstrafen. Das Attentat ist laut Urteil von Mitarbeitern des libyschen Geheimdienstes geplant worden. 2004 wird das Urteil rechtskräftig.

1986 – US-Präsident Ronald Reagan gibt zu, dass die USA dem Iran «kleine Mengen» Waffen geliefert haben, die Iran-Contra-Affäre wird publik. Washington hatte dem verfeindeten Teheran Waffen verkauft und mit dem Gewinn illegal rechtsgerichtete Rebellen – die «Contras» – in Nicaragua finanziert.

1951 – Die Union der Weinbauern des Beaujolais setzt durch, dass ihr Wein vor dem offiziellen Termin am 15. Dezember verkauft werden kann. Das Erscheinen einer entsprechenden Verwaltungsmitteilung gilt als Geburtsstunde des «Beaujolais nouveau».

1906 – In München wird auf der sogenannten Kohleninsel (heute Museumsinsel) in der Isar der Grundstein für das Deutsche Museum gelegt.

Geburtstage

1971 – Julia Jäkel (55), deutsche Verlagsmanagerin, Vorstandsvorsitzende (CEO) Gruner + Jahr 2013-2021

1954 – Chris Noth (72), US-amerikanischer Schauspieler (Serie «Sex and the City»)

1941 – Eberhard Diepgen (85), deutscher Politiker (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin 1991-2001 und 1984-1989

1936 – Dacia Maraini (90), italienische Schriftstellerin und Journalistin («Bagheria. Eine Kindheit auf Sizilien», «Die stumme Herzogin»)

Todestage

1986 – Rudolf Schock, deutscher Tenor, Kammersänger, galt als einer der populärsten Tenöre seiner Zeit, geb. 1915