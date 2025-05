Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Mai 2025

Namenstag

Servatius

Historische Daten

2005 – Im zentralasiatischen Usbekistan schlägt das Militär einen Aufstand gegen die autoritäre Staatsführung blutig nieder. Schätzungen zufolge werden in der Stadt Andischan mehrere Hundert Demonstranten erschossen.

2000 – Die Explosion einer Feuerwerksfabrik legt ein Wohngebiet im niederländischen Enschede in Trümmer. 22 Menschen sterben, etwa 1.000 werden verletzt.

1990 – Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen löst die SPD die CDU/FDP-Regierung unter Ernst Albrecht ab. Ministerpräsident wird Gerhard Schröder (SPD).

1940 – Der neue britische Premierminister Winston Churchill schwört seine Landsleute im Unterhaus auf den Krieg gegen Nazideutschland ein: «Ich habe nichts anzubieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß». Seitdem gehören «Blut-, Schweiß- und Tränen»-Reden zu den starken Symbolen der politischen Rhetorik.

1710 – In Berlin beginnen die Bauarbeiten für ein «Pesthaus». Der preußische König Friedrich Wilhelm I. lässt diese Krankenanstalt 1727 zu einem Militärlazarett mit Ausbildungsstätte ausbauen und nennt sie «Charité».

Geburtstage

1955 – Peter Heinrich Brix (70), deutscher Schauspieler («Nord Nord Mord», «Neues aus Büttenwarder»)

1950 – Stevie Wonder (75), amerikanischer Pop- und Soulsänger («You Are the Sunshine of My Life», «I Just Called to Say I Love You»)

1935 – Luciano Benetton (90), italienischer Textilunternehmer, Marke «United Colors of Benetton», Gründung 1965 mit seinen Geschwistern

1905 – Walter Richter, deutscher Schauspieler («Dunja», «Das Mädchen aus dem Böhmerwald», erster «Tatort»-Kommissar Trimmel), gest. 1985

Todestage

1985 – Mildred Scheel, deutsche Ärztin, Ehefrau des Bundespräsidenten Walter Scheel (Amtszeit 1974-1979), Gründerin der Deutschen Krebshilfe, geb. 1931