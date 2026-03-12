Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. März 2026

Namenstag

Leander, Oswin

Historische Daten

2016 – An einer Bushaltestelle in der türkischen Hauptstadt Ankara sprengt ein kurdischer Attentäter sein Auto in die Luft. Mindestens 37 Menschen sterben. Die Türkei reagiert mit Luftangriffen auf kurdische Stellungen im Norden Syriens.

2016 – Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt werden die bisherigen Regierungskoalitionen abgewählt. Große Gewinnerin ist die Alternative für Deutschland (AfD).

1996 – In einer Schule im schottischen Dunblane erschießt ein Amokläufer 16 Kinder und ihre Lehrerin. Anschließend tötet er sich selbst.

1991 – Erich Honecker, früherer Staats- und Parteichef der DDR, wird wegen einer angeblich ernsthaften Erkrankung mit einer russischen Militärmaschine nach Moskau geflogen und entgeht so zunächst dem Zugriff der deutschen Justiz.

1881 – Der russische Zar Alexander II. wird bei einem Sprengstoffattentat der revolutionären Bewegung «Narodnaja Wolja» (Volkswille) in St. Petersburg getötet.

Geburtstage

1971 – Jennifer Morgan (55), amerikanische Managerin, SAP Co-Vorstandssprecherin 2019-2020, als erste Frau in einem DAX-Konzern

1971 – Mitri Sirin (55), deutscher Fernsehmoderator (ZDF-Nachrichtensendung «heute»)

1961 – Ferdinand Oliver Porsche (65), deutsch-österreichischer Jurist und Unternehmer, Aufsichtsrat bei VW und der VW-Dachgesellschaft Porsche SE

1781 – Karl Friedrich Schinkel, deutscher Baumeister (Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, Neue Wache, Altes Museum oder die Schlossbrücke in Berlin), gest. 1841

Todestage

1986 – Eugen Gerstenmaier, deutscher Politiker (CDU), Bundestagspräsident 1954-1969, geb. 1906