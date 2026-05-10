Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Mai 2026

Namenstag

Gangolf, Joachim, Mamertus

Historische Daten

2025 – Nach wochenlangen Spekulationen kündigt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ihren Rückzug aus dem Spitzenamt an. Esken hatte an der Seite des Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil den Koalitionsvertrag mit der Union ausgehandelt, ging bei der Verteilung der Ministerposten aber leer aus. An der SPD-Spitze wird ihr Arbeitsministerin Bärbel Bas nachfolgen.

2016 – Der Stuttgarter Landtag wählt die Grüne Muhterem Aras zu seiner neuen Präsidentin. Die türkischstämmige Politikerin ist die erste Muslimin an der Spitze eines Landesparlaments.

2006 – Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin legt einen schwachen Börsenstart hin. Die Aktie fällt im Frankfurter Xetra-Handel deutlich unter den Ausgabepreis von 12 Euro und notiert zum Handelsschluss bei 11,25 Euro.

1981 – Der hessische Wirtschaftsminister Heinz Herbert Karry (FDP) wird in Frankfurt am Main ermordet. Zu dem Anschlag bekennen sich die terroristischen «Revolutionären Zellen».

1916 – Albert Einstein veröffentlicht «Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie» in den Annalen der Physik. Einsteins Manuskript erreicht den Verlag am 20. März 1916. Der Aufsatz erscheint in Heft 7 der Zeitschrift, das am 11. Mai 1916 ausgegeben wird.

Geburtstage

1988 – Severin Freund (38), deutscher Skispringer, Sieger im Gesamtweltcup 2014/15, Team-Olympiasieger 2014, zahlreiche Medaillen bei Weltmeisterschaften

1964 – Tina Hassel (62), deutsche Fernsehjournalistin (ARD-Hauptstadtstudioleiterin 2015-2024)

1941 – Eric Burdon (85), britischer Bluessänger, bekannt geworden mit seinen Bands The Animals («House Of The Rising Sun») und War («Spill The Wine»)

1901 – Rose Ausländer, deutsch- und englischsprachige Lyrikerin (Gedichtband «Der Regenbogen»), gest. 1988

Todestage

1981 – Bob Marley, jamaikanischer Reggae-Musiker («No Woman No Cry», «I Shot the Sheriff»), geb. 1945