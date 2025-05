Was geschah am 11. Mai?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Mai 2025

Namenstag

Gangolf, Joachim, Mamertus

Historische Daten

2000 – Indien wird nach China zum zweiten Land mit mehr als einer Milliarde Einwohnern. Die Bevölkerungsorganisation der Vereinten Nationen UNFPA und die Regierung erklärten symbolisch die in Neu-Delhi geborene Aastha Arora zur milliardsten Einwohnerin.

1995 – Als erste Frau in der Geschichte der Bundeswehr wird Claire Marienfeld (CDU) als Wehrbeauftragte des Bundestages vereidigt.

1985 – Eine weggeworfene Zigarette löst einen Brand der hölzernen Tribüne im Fußballstadion von Bradford in Großbritannien aus. 56 Menschen sterben, etwa 200 werden verletzt.

1960 – Der ehemalige SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann wird vom israelischen Geheimdienst Mossad in Buenos Aires aufgespürt und nach Israel entführt.

1860 – Der italienische Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi landet mit rund 1000 Freiwilligen an der Küste Siziliens. In kurzer Zeit erobern seine «Rothemden» in ihrem «Zug der Tausend» die Insel.

Geburtstage

1965 – Guido Maria Kretschmer (60), deutscher Modedesigner und Fernsehmoderator («Shopping Queen»)

1955 – Thomas Rühmann (70), deutscher Schauspieler (TV-Serien «In aller Freundschaft»)

1930 – Roland Korn (95), deutscher Architekt (Staatsratsgebäude der DDR in Ost-Berlin)

1925 – Max Morlock, deutscher Fußballspieler, Deutscher Meister mit dem 1. FC Nürnberg 1948 und 1961, Weltmeister mit der Nationalmannschaft 1954, gest. 1994

Todestage

2000 – Paula Wessely, österreichische Schauspielerin («Maskerade», «Vagabunden der Liebe»), geb. 1907