Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Oktober 2026

Namenstag

Gereon, Kassius, Florentius, Viktor

Historische Daten

2025 – Nach mehr als zwei Jahren Krieg mit Zehntausenden Toten und weitgehender Zerstörung im Gazastreifen tritt zwischen Israel und der Hamas mit dem vereinbarten Friedensplan eine Waffenruhe in Kraft. Zugleich beginnt eine 72 Stunden lange Frist bis zur Freilassung von lebenden Geiseln. Im Gegenzug lässt Israel mehr als 2.000 Palästinenser frei.

2006 – Der russische Gasförderer Gazprom kündigt an, ab 1. Januar 2007 als Trikotsponsor bei FC Schalke 04 einzusteigen. Schalke läuft bis 2022 mit dem Logo des weltweit größten Gaskonzerns auf.

1986 – Im Bonner Vorort Ippendorf wird der Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt, Gerold von Braunmühl, von einem RAF-«Kommando Ingrid Schubert» in der Nähe seiner Wohnung auf offener Straße erschossen.

1981 – Bei der bis dahin größten Friedensdemonstration in der Geschichte der Bundesrepublik protestieren in Bonn 250.000 bis 300.000 Menschen gegen die Stationierung neuer Nato-Mittelstreckenraketen in Westeuropa.

1911 – Mit einem Aufstand in Wuhan beginnt das Ende des mehr als 2.000 Jahre alten kaiserlichen Chinas. Nach dem Sturz der Qing-Dynastie wird die erste chinesische Republik gegründet.

Geburtstage

1946 – Charles Dance (80), britischer Schauspieler («Gosford Park», «Game of Thrones», «The Crown»)

1941 – Peter Coyote (85), amerikanischer Schauspieler («Erin Brockovich», «Bitter Moon», «E.T. – Der Außerirdische»)

1931 – Egon Czaplewski (95), deutscher Jockey und Galoppertrainer, 31 internationale Siege als Jockey

1901 – Alberto Giacometti, Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner, bekannt für seine langgestreckten ausdrucksstarken Bronzefiguren, sein «Zeigender Mann» wurde 2015 mit rund 141 Millionen Dollar zur bis dahin teuersten je versteigerten Skulptur, gest. 1966

Todestage

1963 – Édith Piaf, französische Chansonsängerin («Non, je ne regrette rien»), geb. 1915