Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. September 2026

Namenstag

Ägidius, Verena

Historische Daten

2011 – Ausgeglüht: Die alte 60-Watt-Glühbirne darf nicht mehr hergestellt und vertrieben werden – wie zuvor schon die 75- und 100-Watt-Birnen. Damit wird eine EU-Verordnung umgesetzt, mit der Strom gespart werden soll.

1971 – Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAfög) tritt in Kraft. Mit der Einführung des BAföGs geht die Öffnung der Hochschulen für alle gesellschaftlichen Schichten einher.

1961 – In Belgrad treffen sich 25 Staats- und Regierungschefs zur Gründung der Blockfreien-Bewegung. So unterschiedliche Staaten wie Jugoslawien, Indien, Kuba, Ghana, Irak und Ägypten suchen außerhalb der sich gegenüberstehenden Bündnissysteme Warschauer Pakt und Nato einen «dritten Weg» und schreiben sich den Kampf gegen Imperialismus, Rassismus und Aufrüstung auf die Fahnen.

1939 – Mit dem Angriff deutscher Truppen auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg.

1271 – Das längste Konklave der Papstgeschichte geht zu Ende. Erst nach 1005 Tagen können sich die Kardinäle auf einen Nachfolger für den verstorbenen Papst Clemens IV. einigen.

Geburtstage

1996 – Zendaya (30), US-amerikanische Schauspielerin (Serie «Euphoria», Filme «Die Odyssee», «Dune», «Spider-Man: No Way Home») und Sängerin

1989 – Bill und Tom Kaulitz (37), deutsche Rocksänger, Band Tokio Hotel («Durch den Monsun»)

1946 – Barry Gibb (80), britisch-australischer Popmusiker, Sänger und Komponist der Bee Gees («How Deep Is Your Love»)

1940 – Annie Ernaux (86), französische Schriftstellerin («Das Leben einer Frau», «Das bessere Leben»), Nobelpreis für Literatur 2022

Todestage

2014 – Gottfried John, deutscher Schauspieler («James Bond 007 – Goldeneye», «Berlin Alexanderplatz»), geb. 1942