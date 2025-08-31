Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. September 2025

Namenstag

Ägidius, Verena

Historische Daten

2024 – Erstmals in der Nachkriegsgeschichte wird mit der AfD eine als rechtsextrem eingestufte Partei bei einer Landtagswahl stärkste Kraft. In Thüringen holt sie 32,8 Prozent.

1985 – In 3.740 Metern Tiefe entdeckt die Expedition des US-Tiefseeforschers Robert Ballard vor Neufundland das Wrack des 1912 gesunkenen britischen Luxusdampfers «Titanic».

1939 – Mit dem Angriff deutscher Truppen auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg.

1900 – Mit der Inbetriebnahme der ersten transatlantischen Kabelverbindung zwischen Deutschland und den USA beginnt der telegrafische Verkehr zwischen den Ländern.

1715 – Nach 72 Jahren auf dem französischen Thron stirbt der «Sonnenkönig» Ludwig XIV. in Versailles. Thronfolger ist sein Urenkel Ludwig XV.

Geburtstage

1990 – Ann Sophie Dürmeyer (35), deutsche Sängerin, Teilnehmerin beim Eurovision Song Contest 2015

1960 – Joachim Masannek (65), deutscher Jugendbuchautor («Die wilden Fußballkerle», verfilmt unter dem Titel «Die Wilden Kerle»)

1940 – Annie Ernaux (85), französische Schriftstellerin («Das Leben einer Frau», «Das bessere Leben»), Literaturnobelpreis 2022

1875 – Edgar Rice Burroughs, amerikanischer Schriftsteller, Autor der «Tarzan»-Romane, 1918 erstmals verfilmt, gest. 1950

Todestage

1985 – Stefan Bellof, deutscher Rennfahrer, startet bei diversen Rennserien in den 80er Jahren; beim 1.000-Kilometer-Rennen im belgischen Spa tödlich verunglückt, geb. 1957