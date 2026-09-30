Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Oktober 2026

Namenstag

Giselbert, Remigius, Theresia

Historische Daten

1981 – In einer spektakulären Ost-West-Agententauschaktion wird der 1974 als Spion im Kanzleramt festgenommene Günter Guillaume in die DDR entlassen.

1966 – Die Basketball-Bundesliga der Herren startet mit je zehn Vereinen in den Gruppen Nord und Süd.

1956 – In der Metallindustrie wird die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich von 48 auf 45 Stunden verkürzt. Die IG Metall und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hatten das im sogenannten Bremer Abkommen im Sommer 1956 vereinbart.

1946 – Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess werden am 30. September und am 1. Oktober zwölf hohe NS-Funktionäre und Militärs zum Tode verurteilt. Sieben erhalten lange oder lebenslange Haftstrafen, drei werden freigesprochen.

1896 – Die Operetten-, Opern- und Musicalbühne «Theater des Westens» in Berlin-Charlottenburg wird eröffnet.

Geburtstage

1986 – Daniela Katzenberger (40), deutsche Fernsehschauspielerin (Doku-Soap «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer»)

1961 – Thomas von Heesen (65), deutscher Fußballspieler, Hamburger SV 1980-94

1956 – Theresa May (70), britische Politikerin, Premierministerin 2016-2019

1936 – Lea Rosh (90), deutsche Journalistin und Publizistin, Fernsehmoderatorin («Kennzeichen D», «Freitagnacht»), Initiatorin des Holocaust-Mahnmals in Berlin

Todestage

2006 – Frank Beyer, deutscher Regisseur («Nackt unter Wölfen», «Spur der Steine», «Jakob der Lügner»), geb. 1932