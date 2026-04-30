Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Mai 2026

Namenstag

Augustin, Pius, Sigismund

Historische Daten

1951 – Radio Free Europe startet den regelmäßigen Sendebetrieb von München aus. Der von den USA finanzierte Sender soll die Menschen im Ostblock mit Nachrichten aus dem Ausland versorgen.

1931 – In New York wird das Empire State Building eröffnet, damals mit 381 Metern das höchste Gebäude der Welt.

1926 – Der US-Automobilhersteller Henry Ford führt in seinen Werken die Fünftagewoche mit 40 Arbeitsstunden ein. Ford ist einer der ersten Großindustriellen, die das Konzept systematisch umsetzen. Bereits im Januar 1914 hatte er den Achtstundentag festgelegt.

1886 – In Chicago beginnt ein mehrtägiger Streik für die Einführung des Achtstundentages, in dessen Verlauf es zu Krawallen mit Toten und Verletzten kommt («Haymarket Riot»). Auf diesen Tag bezieht sich 1889 ein Internationaler Arbeiterkongress in Paris, der den 1. Mai zum «Kampftag der Arbeiterklasse» ausruft.

1786 – Wolfgang Amadeus Mozarts Oper «Die Hochzeit des Figaro» wird in Wien uraufgeführt.

Geburtstage

1976 – Maike Kühl (50), deutsche Kabarettistin («Die Anstalt», «3. Stock links – Die Kabarett-WG»)

1966 – Olaf Thon (60), deutscher Fußballspieler, 52 Länderspiele, Weltmeister 1990, Vizeweltmeister 1986

1961 – Jan van Aken (65), deutscher Politiker, Co-Vorsitzender der Linken seit 2024

1946 – Joanna Lumley (80), britische Schauspielerin (TV: «Absolutely Fabulous», «Mit Schirm, Charme und Melone», Film: «James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät»)

Todestage

1996 – Irene Koss, deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Kinderbuchautorin, erste Ansagerin im westdeutschen Nachkriegs-Fernsehen, geb. 1928