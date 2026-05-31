Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Juni 2026

Namenstag

Justin, Ronan, Simeon

Historische Daten

2016 – In den Schweizer Alpen wird der Gotthard-Basistunnel mit einem Staatsakt eröffnet. Mit 57 Kilometern ist er der längste Eisenbahntunnel der Welt.

2006 – Wegen achtfachen Totschlags wird eine Mutter aus Brieskow-Finkenherd zu 15 Jahren Haft verurteilt. Sie soll acht Babys heimlich geboren und getötet haben. Die Leichen vergrub sie in Kübeln auf einem Gartengrundstück.

2001 – Der nepalesische Kronprinz Dipendra läuft in Kathmandu Amok und erschießt das Königspaar und sieben weitere Mitglieder der königlichen Familie. Drei Tage später stirbt er an selbst zugefügten Schussverletzungen.

1961 – Der Pharmakonzern Schering bringt in Deutschland die erste Antibabypille auf den Markt.

1946 – In Jilava bei Bukarest wird der ehemalige rumänische Machthaber Ion Antonescu hingerichtet. Der mit Hitler verbündete Marschall hatte Rumänien von 1940 bis 1944 diktatorisch regiert.

Geburtstage

1996 – Tom Holland (30), britischer Schauspieler («Spider-Man»-Filme, «The Impossible»)

1976 – Alexander Scheer (50), deutscher Schauspieler, Deutscher Filmpreis 2019 für «Gundermann»

1961 – Sophie Rois (65), österreichische Schauspielerin, Deutscher Filmpreis 2011 für «Drei»

1926 – Marilyn Monroe, amerikanische Schauspielerin («Blondinen bevorzugt», «Manche mögen's heiß»), gest. 1962

Todestage

2006 – Frederik Hetmann, deutscher Schriftsteller («Ich habe sieben Leben», «Amerikasaga»), Deutscher Jugendliteraturpreis 1965 und 1973, geb. 1934