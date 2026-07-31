Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. August 2026

Namenstag

Alfons Maria, Pierre Julien

Historische Daten

2021 – Tennisspieler Alexander Zverev ist der erste deutsche Olympiasieger im Herren-Einzel. Der Hamburger gewinnt in Tokio das Finale gegen den Russen Karen Chatschanow 6:3, 6:1 und feiert damit den bis dahin größten Erfolg seiner Karriere.

2001 – In zahlreichen deutschen Städten geben sich homosexuelle Paare erstmals das amtliche Ja-Wort und lassen ihre Partnerschaft offiziell eintragen.

1981 – Mit dem Musikvideo zu «Video Killed the Radio Star» von den Buggles startet der amerikanische Sender MTV (Music Television) sein Programm.

1976 – Bei einem Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring verunglückt der österreichische Weltmeister Niki Lauda und erleidet schwere Verbrennungen.

1291 – Die drei Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden schließen den Landfriedensbund, aus dem die Schweizer Eidgenossenschaft hervorgeht. Der 1. August ist heute Schweizer Nationalfeiertag.

Geburtstage

1971 – Idil Üner (55), deutsche Schauspielerin («Mordkommission Istanbul») und Regisseurin

1956 – Axel Milberg (70), deutscher Schauspieler (ZDF-Reihe «Familie Bundschuh», Kieler «Tatort»-Kommissar Borowski)

1941 – Christa Thoben (85), deutsche Politikerin, nordrhein-westfälische Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 2005-2010, Berliner Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie Bürgermeisterin 1999-2000. Mitglied des CDU-Präsidiums 1989-2000

1936 – Yves Saint Laurent, französischer Modeschöpfer, Gründer und Leiter des gleichnamigen Pariser Modehauses 1961-2002, gest. 2008

Todestage

1911 – Konrad Duden, deutscher Philologe, Wegbereiter einer einheitlichen deutschen Rechtschreibung, geb. 1829