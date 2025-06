Frankfurt/Main (dpa) - Nordirlands Darts-Profis Josh Rock und Daryl Gurney haben erstmals den Titel bei der Team-WM gewonnen. Bei dem Turnier in Frankfurt am Main setzte sich das Duo am späten Abend im Finale knapp mit 10:9 gegen Wales (Jonny Clayton und Gerwyn Price) durch. Rock und Gurney kamen noch auf der Bühne die Tränen. Gurney kniete sich in der Eissporthalle zu Boden, er kämpfte mit seinen Gefühlen.

Vor Nordirland hatten sich neben Clayton/Price England (2012, 2013, 2015, 2016, 2024), die Niederlande (2010, 2014, 2017, 2018), Schottland (2019 und 2021) sowie Australien (2022) zu Champions gekürt.

Die Waliser Clayton und Price hatten sich den Titel 2020 und 2023 gesichert, mussten sich diesmal aber in einem bis zum letzten Leg spannenden Finale geschlagen geben. Auch bei der anschließenden Siegerehrung weinten Rock und Gurney wieder. «Das ist fantastisch für uns. Wir haben hart für diesen Erfolg gekämpft», sagte Rock.

Kein Major-Titel für Deutschland

Das deutsche Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko hatte sich zuvor mit 1:8 gegen Nordirland geschlagen geben müssen. Schon der Halbfinaleinzug mit Siegen über Topfavorit England (8:4) und Australien (8:7) war eine Überraschung. Der erstmalige Titelgewinn bei einem Major-Turnier blieb für die Gastgeber aber mal wieder aus.