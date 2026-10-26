Sölden (dpa) – Der Ski-Weltverband Fis hat die Nachfolge von Markus Waldner geklärt und den Südtiroler Raimund Plancker als neuen Renndirektor bei den alpinen Männern präsentiert. Der bisherige Stellvertreter von Waldner werde das Amt zum 1. November übernehmen, hieß es. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden am vergangenen Wochenende hatte Peter Gerdol, ansonsten Renndirektor der Frauen, auch die Verantwortung für das Männer-Event übernommen.

Waldners Rücktritt war gut zwei Wochen vor den Rennen auf dem Rettenbachferner bekannt geworden. Der 63-Jährige hatte unter anderem erklärt, nicht mehr die nötige Energie für den mit viel Druck und Verantwortung verbundenen Job aufbringen zu können. Er war mehr als zwölf Jahre als Rennchef bei den Männern tätig.

Waldner soll der Fis erhalten bleiben

Der Weltverband um den neuen Präsidenten Alexander Ospelt hatte Verständnis, aber auch Bedauern zum Ausdruck gebracht und ist darum bemüht, Waldner in anderer Funktion künftig weiter einzubinden.

Über Waldners Nachfolger Plancker sagte Fis-Alpindirektor Janne Leskinen: «Wir freuen uns sehr, eine hervorragende Lösung für das Team gefunden zu haben. Vor allem, weil Raimund eine der sachkundigsten und angesehensten Stimmen im gesamten alpinen Skisport ist, aber auch, weil dies eine gesunde Kontinuität gewährleistet.» Plancker war viele Jahre als Trainer tätig.