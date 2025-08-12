Mannheim (dpa/lsw) – Ein Nationaltrainer für den SV Waldhof Mannheim: Luc Holtz, der rund 15 Jahre lang die Elf seines Heimatlandes Luxemburg betreut hat, wird neuer Coach des Fußball-Drittligisten. Der 56-Jährige unterschrieb beim früheren Bundesligisten aus Nordbaden einen Vertrag, teilte der Verein mit, ohne die Laufzeit zu nennen.

Mit dem SV Waldhof, sagte Holtz, wolle er «schnellstmöglich eine Etage höher» gehen – also die Kurpfälzer in die 2. Bundesliga führen. In Luxemburg war der frühere Mittelfeldspieler erst am Montag von seinem Traineramt zurückgetreten, das er seit 2010 ausgeübt hatte.

Nachfolger von Glawogger

Der neue Coach ist Nachfolger von Dominik Glawogger, von dem sich die Mannheimer am Montag getrennt hatten. In den ersten beiden Saisonspielen holte der Club, der in der vergangenen Saison als Tabellen-16. den Abstieg knapp verhindert hatte, einen Punkt. Glawogger war erst im April auf Ex-Trainer Bernhard Trares gefolgt.

Unter dem Österreicher habe sich die Mannschaft in eine falsche Richtung entwickelt, meinte Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber. «Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einen neuen Impuls zu setzen.» Der Kontakt zu Holtz sei erst am Montag zustande gekommen.

SVW-Sportdirektor Mathias Schober erklärte, der neue Coach habe «gezeigt, dass er Mannschaften weiterentwickeln und Strukturen aufbauen kann. Er stellt hohe fußballerische Ansprüche an seine Teams – das passt hervorragend zu unserer Philosophie und der Zusammenstellung unseres Kaders.»

Für Holtz war die Zeit als Nationaltrainer in Luxemburg «eine großartige und prägende Phase», sagte er. «Jetzt brenne ich darauf, bei einem Traditionsverein wie dem SV Waldhof ein neues Kapitel anzugehen.»