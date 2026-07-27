Nicht nur der Urlaub, auch das Leben von Frankreichtouristen in den Waldbrandgebieten könnte in Gefahr sein. Lesen Sie, wo man sich über die Lage informiert und was das Auswärtige Amt rät.

Berlin (dpa/tmn) – Wegen der dramatischen Waldbrände im Südwesten Frankreichs rät das Auswärtige Amt (AA) Reisenden vor Ort zu besonderer Aufmerksamkeit. In den Regionen Gironde und an der Atlantikküste gelte aktuell die höchste Gefahrenstufe. Aktuelle Informationen über Gefahren und Evakuierungsanordnungen erhalten Urlauber über die Webseiten der Präfekturen Gironde und Landes.

Die Website Feux de Forêts (www.feuxdeforets.fr) liefert ebenfalls einen Überblick zur Waldbrandlage. Denn auch in anderen Landesteilen gibt es teils größere Brandgeschehen.

Außerdem hat das AA noch diese Ratschläge für Urlauber parat:

Lesen Sie lokale Medien und nutzen Sie die lokalen Warneinrichtungen. Informationen zur Wetterlage gibt es vom staatlichen Wetterdienst Météo France (www.meteofrance.fr), Warnhinweise auch via Météo Alarm (www.meteoalarm.org).

Immer das Mobiltelefon mitführen und auch auf einen ausreichend geladenen Akku achten. Nur so lassen sich Hinweise des französischen Warnnetzwerks FR-Alert empfangen. FR-Alert kann gezielt Nachrichten an Mobiltelefone in Gefahrengebieten versenden.

Achten Sie auf Absperrungen und Hinweise lokaler Behörden und nehmen Sie diese ernst. Verkehrsinformationen gibt es unter www.bison-fute.gouv.fr auch in englischer Sprache.

Sich selbst und mitreisende Familienmitglieder in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eintragen. Dann ist bekannt, wer vor Ort ist, und eventuelle Hilfsmaßnahmen können besser geplant werden.

Wer vor Ort in eine Notlage gerät, wählt den Notruf 112. Anrufende können hier präzise geortet werden. Wer dringend Kontakt mit deutschen Vertretungen sucht, sollte sich aktuell laut AA an die Botschaft in Paris wenden. Das Konsulat in Bordeaux ist momentan nur eingeschränkt telefonisch erreichbar.