Immer wieder fällt der Name von Sandro Wagner in und um Augsburg. Doch dafür müsste der frühere Nationalstürmer auch kommen wollen - und der Posten des Trainers frei sein.

Augsburg (dpa) – Muss Jess Thorup gehen? Kommt Sandro Wagner als neuer Trainer? Rund um den FC Augsburg wird nach einer enttäuschenden Schlussphase dieser Bundesligasaison viel spekuliert. Die Fuggerstädter befinden sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber weiter in der Saisonanalyse. Auch am Freitag sollen noch Gespräche auf verschiedenen Ebenen geführt werden. Entscheidungen zur Zukunft der sportlichen Führung sind demnach noch nicht getroffen.

Der FC Augsburg hat trotz zwischenzeitlicher Aussicht auf einen internationalen Startplatz auch in der Endphase dieser Saison wie schon 2023/24 stark abgebaut. In den letzten acht Partien dieser Spielzeit holte Thorups Team nur fünf Punkte. Die letzten vier Partien wurden sogar verloren.

Reden, reden, reden

Am Ende reichte es beim FC Augsburg, den Geschäftsführer Michael Ströll vom Graue-Maus-Image befreien will, nur zu Tabellenrang zwölf. Allerdings wurde erneut der frühzeitige Klassenerhalt geschafft.

Nach dem letzten Spieltag arbeitete zunächst Thorup, der die Augsburger seit Oktober 2023 betreut, mit seinem Trainerteam die Saison auf. Anschließend analysierte Geschäftsführer Ströll mit dem Dänen und Sportdirektor Marinko Jurendic, der als Kaderplaner ebenfalls in der Pflicht steht, den Saisonverlauf. Seit Donnerstag tauscht sich Ströll mit Thorup aus, wie die «Augsburger Allgemeine» berichtet.

Wagner wäre für den FC Augsburg im Fall einer Trennung von Thorup ein Coup. Der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft hatte Ende April angekündigt, den Deutschen Fußball-Bund nach dem Final Four der Nations League vom 4. bis zum 8. Juni zu verlassen.

Thorup hat noch ein Jahr Vertrag

Wagner (37) wird schon länger bei deutlich größeren Vereinen wie Bayer Leverkusen oder RB Leipzig gehandelt. Zuletzt wurde aber auch viel über den ehemaligen Nationalstürmer und Augsburg als künftiger Arbeitgeber spekuliert.

Wagner, dessen Lebensmittelpunkt in Unterhaching liegt, hat versichert, frühestens in dieser Woche eine Entscheidung über seinen künftigen Club zu treffen. «Gerüchte gibt es wohl immer. So wie ich weiß, habe ich einen Vertrag bis '26, und ich plane, diesen auch zu erfüllen», hatte wiederum Thorup vor dem mit 1:2 gegen Union Berlin verlorenen Saisonfinale über die Spekulationen gesagt.