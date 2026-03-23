Carlos Alcaraz muss beim ATP-Masters in Miami überraschend früh die Segel streichen. Vor der Sandplatz-Saison will er bei der Familie Kraft tanken - wenn sein Team es ihm erlaubt.

Miami (dpa) – Nach seinem überraschend frühen Aus beim ATP-Turnier in Miami richtete Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz seinen Blick schnell auf die anstehende Saison auf seinem Lieblingsbelag. «Die Sandplatzsaison steht vor der Tür. Ich habe einige wirklich gute Turniere, auf die ich mich schon sehr freue», sagte der Weltranglistenerste nach der 3:6, 7:5, 4:6-Niederlage in der dritten Runde gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda.

«Jetzt brauche ich aber erst einmal ein paar Tage Auszeit, um abzuschalten und neue Kraft zu tanken.» Die freien Tage wolle der 22 Jahre alte Alcaraz mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen. «Ich weiß allerdings nicht, wie viel Auszeit mein Team mir gewährt», schob der siebenmalige Grand-Slam-Sieger hinterher.

Korda behält die Nerven

Beim Masters Miami sah es für Alcaraz beim Stand von 3:6, 4:5 und Aufschlag Korda bereits nach einer noch deutlicheren Niederlage aus. Doch der Spanier biss sich zurück ins Match und zwang seinen Kontrahenten in den Entscheidungssatz. Dort war gegen die Nummer 36 der Welt dann aber doch Endstation. Korda dominierte dabei vor allem über seinen Service (12:2 Asse), was laut Alcaraz auch daran liegen könne, dass seine Gegner im Vergleich zu ihm viel freier aufspielen könnten.

«Wenn man viele Turniere gewinnt und so eine tolle Bilanz hat, spürt man natürlich, dass die Gegner in diesen Matches mehr zu gewinnen, als zu verlieren haben», sagte Alcaraz. «Deshalb spielen sie phasenweise oder fast das ganze Match über ohne Druck.» Normalerweise besitze er dagegen «einige Waffen», die er an diesem Tag jedoch «nicht finden konnte».

Eine Lösung hat der Tennis-Dominator jedoch ebenfalls parat. «Ich werde meinen Gegnern in den kommenden Matches nicht mehr erlauben, so lange im Spiel zu bleiben», sagte er: «Ich werde versuchen, sie noch mehr an ihr Limit zu bringen.»