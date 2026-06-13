Im Fahrzeug von James Harden wird laut US-Medien eine Waffe gefunden. Der Star der Cleveland Cavaliers wird kurzzeitig festgenommen. Er muss sich wohl bald vor Gericht verantworten.

Houston (dpa) – Der US-amerikanische Basketballspieler James Harden wurde nach übereinstimmenden Medienberichten wegen unerlaubten Mitführens einer Waffe festgenommen. Im Wagen des 36 Jahre alten Profis der Cleveland Cavaliers sei eine Handfeuerwaffe gefunden worden, berichten US-Medien unter Berufung auf Behördenangaben.

Die Waffe habe demnach sichtbar in seinem Fahrzeug gelegen und sich nicht in dem dazugehörigen Halfter befunden. Den Berichten zufolge sei Harden in Houston bereits gegen Kaution freigelassen worden und müsse sich am 22. Juni vor Gericht verantworten.

Cavaliers in Kontakt mit Harden

«Die Cleveland Cavaliers sind über die Festnahme von James Harden heute Morgen informiert und sind dabei, weitere Informationen einzuholen», teilte das Team in einer Erklärung mit. «Wir stehen in Kontakt mit James und seinen Vertretern und werden die Entwicklungen weiterhin verfolgen, sobald neue Informationen vorliegen. Zum jetzigen Zeitpunkt geben wir keinen weiteren Kommentar ab.» Harden selbst hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert.

Der Point Guard spielte seit 2009 für verschiedene Teams in der NBA. Aktuell steht der 36-Jährige bei den Cleveland Cavaliers unter Vertrag. Mit den Cavaliers verlor Harden die Finalserie der Eastern Conference im Mai gegen die New York Knicks deutlich mit 0:4.

Harden ist für seinen auffälligen Bart bekannt, weshalb er von Fans «The Beard» genannt wird. Bei den Olympischen Spielen in London 2012 gewann er mit den USA die Goldmedaille.