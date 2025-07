Bremen (dpa) – Wegen einer Muskelverletzung in der Wade wird der Stürmer Marvin Ducksch dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen für mehrere Wochen fehlen. Der 31-Jährige hatte am Montag schon nach wenigen Übungen das erste Training der neuen Saison abbrechen müssen. Jetzt bestätigte eine MRT-Untersuchung in der Bremer Paracelsus-Klinik die Schwere der Verletzung.

«Das ist bitter für uns, aber vor allem für Marvin, da er wichtige Wochen in der Vorbereitung verpassen wird», sagte der neue Trainer Horst Steffen.

Ducksch gehört zu den Spielern, die die Bremer in diesem Sommer eigentlich verlassen wollen. Ein Transfer des besten Werder-Torschützen der beiden vergangenen Jahre ist durch diese Verletzung aber wieder etwas unwahrscheinlicher geworden.