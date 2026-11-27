Zum Finale des 50. GTI-Geburtstags legt VW jetzt noch ein weiteres Sondermodell des Golfs auf - und lockt Petrolheads damit wieder mit Handarbeit. Diese Stückzahl soll es geben.

Essen (dpa/tmn) – VW beschließt die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag des Golf GTI mit einem aufwendigen Sondermodell. Dafür haben die Niedersachsen nun auf der Essen Motor Show (27. November bis 6. Dezember) das Tuch vom Edition 1976 gezogen. Der soll im neuen Jahr zu Preisen zwischen 55.000 und 57.000 Euro in den Handel kommen. Dabei steht die Zahl 1976 nicht nur für das Jahr, in dem der GTI seinen Einstand gegeben hat. Sondern sie entspricht auch der Stückzahl, in der VW das Editionsmodell baut.

Als Basis nutzt VW nach eigenen Angaben die bislang stärkste Ausbauvariante des GTI und baut den 239 kW/325 PS starken Turbo aus dem Edition 50 ein. Der schafft den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 in 5,3 Sekunden und erreicht maximal 270 km/h. Dazu gibt es eine betont sportliche Abstimmung und den üblichen GTI-Zierrat mit neuen Felgen, einer Abgasanlage von Akrapovič, dem Editionslogo an allen Ecken und Enden und innen Sitze mit dem typischen GTI-Karo sowie roten Gurten.

Das entscheidende Merkmal thront allerdings auf dem Mitteltunnel: ein Schaltknauf mit dem legendären Golf-Ball. Und der ist diesmal kein Fake. Denn nach Jahren der Abstinenz bekommt der Edition 1976 statt des Doppelkupplungsgetriebes wieder ein manuelles Schaltgetriebe und zwingt den Fahrer so zu rechter Handarbeit.