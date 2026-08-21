Sprunggelenkprobleme stoppen Tennis-Star Jelena Rybakina auf dem Weg an die Spitze der Weltrangliste. Und auch bis zu den US Open ist nicht mehr viel Zeit.

Cincinnati (dpa) – Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Jelena Rybakina hat beim Masters-Turnier in Cincinnati verletzt aufgegeben und verpasst dadurch den möglichen Sprung an die Spitze der Tennis-Weltrangliste. Die Kasachin beendete ihr Viertelfinal-Match gegen die Polin Iga Swiatek beim Stand von 1:4 wegen Sprunggelenkproblemen. Sie hätte das Endspiel erreichen müssen, um die Belarussin Aryna Sabalenka als Nummer eins abzulösen. Sabalenka war bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio bereits im Achtelfinale ausgeschieden.

US Open beginnen Ende des Monats

«Natürlich fühle ich mich nicht gerade gut», sagte Rybakina. «Das Gehen schmerzt.» Die 27-Jährige kündigte eine MRT-Untersuchung an. «Die Verletzung macht mir schon länger zu schaffen, aber ich hatte das Gefühl, sie im Griff zu haben.» Vor dem Spiel habe es sich «okay» angefühlt.

Rybakina gewann den Rasen-Klassiker in Wimbledon 2022 und die Australian Open in diesem Jahr. Am 30. August beginnen in New York die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.