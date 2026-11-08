Die Detroit Lions kommen mit Schwung zum NFL-Gastspiel nach Bayern: Gegen die Miami Dolphins holt das Team den vierten Sieg in Serie. Weniger gut läuft es beim Gegner des Duells in München.

Miami Gardens (dpa) - Amon-Ra St. Brown hat vor der Abreise zum NFL-Gastspiel in Deutschland mit den Detroit Lions den sechsten Saisonsieg geholt. Der Star-Passempfänger blieb beim 19:9 gegen die Miami Dolphins zwar im fünften Spiel hintereinander ohne eigenen Touchdown, war aber erneut die bevorzugte Anspielstation für Quarterback Jared Goff.

St. Brown verbuchte bei acht gefangenen Pässen einen Raumgewinn über insgesamt 86 Yards. Ins Duell mit den New England Patriots in München am kommenden Sonntag gehen die Lions nun mit vier Siegen in Serie im Rücken.

Für die Lions war es die erste Partie seit der Verletzung von Verteidiger Jack Campbell. Der 26-Jährige hatte sich vergangene Woche am Nacken verletzt und war ins Krankenhaus gekommen. Ohne den wichtigen Profi hatte die Defensive gegen Miami immer wieder ihre Mühe, machte aber insgesamt einen ordentlichen Job und ließ nur Field Goals zu.

Brady kommentiert Patriots-Pleite

Die Patriots dagegen reisen mit zwei Niederlagen aus den vergangenen drei Partien nach Deutschland. Gegen die Green Bay Packers verloren sie 27:45. Kommentieren durfte die Partie Ex-Quarterback Tom Brady, der erstmals in seiner Funktion als TV-Experte im Stadion von Foxborough arbeitete und drei Fehlpässe von Patriots-Quarterback Drake Maye sah - sowie eine starke Leistung von Packers-Quarterback Jordan Love, der insgesamt 372 Yards durch Pässe sammelte.

Brady spielte nach seiner Zeit bei den Patriots noch für die Tampa Bay Buccaneers und stand vor vier Jahren auf dem Rasen, als das erste NFL-Hauptrundenspiel in Deutschland stattfand.

Walker überragend bei Chiefs-Sieg gegen Jets

Mit sechs Siegen aus acht Spielen arbeiten sich die Lions nach dem schleppenden Start weiter in Richtung Spitzengruppe der NFL. Auch die Kansas City Chiefs erledigten ihre Pflichtaufgabe im Heimspiel gegen die New York Jets und holten ein 35:12. Überragender Mann auf dem Platz war Kenneth Walker mit drei Touchdowns. Zweimal fing er einen Pass von Quarterback Patrick Mahomes, den dritten Touchdown erzielte er durch einen kurzen Lauf. Insgesamt verbuchte er 143 Yards Raumgewinn für die Chiefs, die nun ebenfalls auf sechs Siege aus acht Spielen kommen.

Broncos verteidigen Divisions-Führung

Die Denver Broncos verteidigten ihren Vorsprung auf den Divisions-Rivalen allerdings durch ein 26:21 gegen die Carolina Panthers und stehen mit sieben Siegen weiter an der Spitze der AFC West.

Brandon Coleman kassierte mit den Washington Commanders unterdessen bereits die fünfte Niederlage der Saison. Gegen die Los Angeles Rams gab es ein 13:20. Die Rams halten damit ihre Playoff-Hoffnungen am Leben. Das Team um die Stars Aaron Donald, Matthew Stafford und Davante Adams will im Februar beim Super Bowl im SoFi Stadium wieder den Titel gewinnen - das war der Mannschaft schon vor vier Jahren gelungen, als das wichtigste Saisonspiel zuletzt in ihrem Stadion stattfand.