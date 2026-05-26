Wie erscheint die sehr modebewusste Naomi Osaka zu ihrem ersten Tennis-Match bei den French Open? Diese mit Spannung erwartete Frage ist nun beantwortet.

Paris (dpa) – In einem Glitzer-Outfit ist Japans Tennisstar Naomi Osaka zu ihrem Auftaktmatch bei den French Open gegen die Deutsche Laura Siegemund erschienen. Als die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin ihr Gewand mit dem langen Schleier auszog und ihr ebenfalls glitzerndes Matchdress präsentierte, gab es Jubel auf dem Court Suzanne-Lenglen.

Osaka ist für ihre extravagante Kleidung auf dem Tennisplatz bekannt. Oft mischt sie bei ihren Outfits Sport- und Fashion-Elemente, die nicht selten von der Popkultur inspiriert sind.

«Ich rede nicht viel, deshalb kann ich durch meine Kleidung sprechen», hatte die 28-Jährige kurz vor Turnierstart gesagt: «Ich glaube, das ist der spaßige Teil. Ich finde, das ist im Tennis ein bisschen verloren gegangen.» Sie selbst habe in ihrer Kindheit immer gerne die Outfits der Williams-Schwestern Serena und Venus angeschaut.

Hingucker auch bei Australian Open und US Open

Auch bei den Australian Open Anfang des Jahres hatte Osaka vor ihrem Erstundenmatch einen filmreifen Auftritt hingelegt. Sie betrat die Rod Laver Arena mit einem langen weißen Schleier, der an einem weißen Hut befestigt war. Dazu trug sie ein weißes Beinkleid und hielt einen weißen Schirm in der Hand. Das Outfit habe sich am Aussehen einer Qualle orientiert, verriet Osaka später.

Bei den US Open im Vorjahr begeisterte sie mit blinkenden, farbigen Plüschtierfiguren, die stets zu ihrem Outfit passten. Zudem trug sie rote, funkelnde Rosen als Schmuckstücke im Pferdeschwanz.