Rom (dpa) – Eineinhalb Wochen vor Beginn der French Open haben Novak Djokovic und Andy Murray ihre spektakuläre Zusammenarbeit beendet. Der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger aus Serbien hatte die britische Tennis-Legende zu Beginn des Jahres überraschend als Trainer verpflichtet.

Allerdings blieben die Erfolge aus. Bei den Australian Open musste Djokovic (37) im Halbfinale gegen Alexander Zverev wegen einer Verletzung aufgeben, auch danach kam der Serbe nicht in Schwung. Lediglich beim Master-1000-Event in Miami erreichte die langjährige Nummer eins der Welt das Finale, verpasste aber seinen 100. Titel auf der ATP-Tour.

Schwache Sandplatzsaison

Bei den Sandplatz-Turnieren in Monte-Carlo und Madrid verlor Djokovic jeweils seine Auftaktpartien. Beim derzeit laufenden Masters-1000-Event in Rom ist der Serbe nicht dabei. Stattdessen will er in der kommenden Woche in Genf die dringend nötige Spielpraxis vor den French Open sammeln, die am 25. Mai im Stade Roland Garros beginnen.

«Danke Coach Andy für all die harte Arbeit, den Spaß und die Unterstützung auf und neben dem Court in den vergangenen sechs Monaten», schrieb Djokovic in den sozialen Medien. «Ich habe es wirklich genossen, unsere gemeinsame Freundschaft zu vertiefen.»

Auch Murray verbreitete ein paar Dankesworte. «Danke Novak für die unglaubliche Chance, mit dir zusammenzuarbeiten», schrieb der Brite, der seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hatte.