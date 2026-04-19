Vor einem Spiel im College Football in den USA sorgt ein Fallschirmspringer für einen Schreckmoment. Statt auf dem Boden zu landen, knallt er gegen eine Anzeigetafel.

Blacksburg (dpa) – Ein Fallschirmspringer hat mit einer missglückten Landung vor einem College-Footballspiel in Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia für eine Schrecksekunde gesorgt. Der Springer flog mit der US-Flagge ins Stadion, verpasste aber seinen Landeplatz. Er prallte gegen die Anzeigetafel und blieb dort hängen. Einsatzkräfte musste ihn aus seiner misslichen Lage befreien.

Vertreter der Virginia Tech University teilten später mit, dass der Springer «in Sicherheit gebracht wurde und sich derzeit in einem stabilen Zustand befindet». Das Spiel wurde aufgrund des Vorfalls verspätet begonnen.

«Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf seinem Wohlergehen», erklärten Vertreter der Virginia Tech in einer Stellungnahme. «Wir sprechen den Ersthelfern, den Veranstaltungsmitarbeitern und dem medizinischen Personal unseren aufrichtigen Dank für ihr schnelles, koordiniertes und professionelles Handeln aus.»