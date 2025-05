Castres (dpa) – Der französische Rugby-Spieler und Olympia-Teilnehmer Josaia Raisuqe ist im Alter von 30 Jahren tödlich verunglückt. Wie sein Club Castres Olympique (CO) mitteilte, starb der aus Fidschi stammende Spieler bei einem Verkehrsunfall. Laut Medienberichten war Raisuqe auf dem Weg zum Training, als er an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst wurde. Raisuqe gehörte dem Club seit 2021 an und wurde im vergangenen Jahr in Paris Vize-Olympiasieger im Siebener-Rugby.

«Er war ein wunderbarer Teamkollege, der von allen sehr geschätzt wurde, auch von den Fans von Castres, die ihn adoptiert hatten», hieß es in einer Mitteilung. «Er war ein strahlender Junge auf und neben dem Platz, der eine Stütze der fidschianischen Gemeinschaft war, die wir im Club haben und der wir uns sehr verbunden fühlen.» Das für Samstag geplante Spiel zwischen Castres und Clermont-Ferrand wurde verschoben.