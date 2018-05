Burg Eltz: Märchenschloss im Streit erschaffen (Mit RZ-Drohnenvideo)

Bei einem Rundgang durch die Innenräume der Burg Eltz mit ihrer abwechslungsreichen Architektur und der authentischen Ausstattung begibt man sich auf eine beeindruckende Zeitreise durch acht Jahrhunderte Geschichte. Per Video aus unserer Redaktionsdrohne zeigen wir die beliebte Burg auch aus der Luft.

Anne Fuhrmann

Eine letzte Kurve – und dann ragt sie in den Himmel empor: Burg Eltz. Perfekte mittelalterliche Illusion. Inbegriff der Ritterromantik. Verschachteltes Sammelsurium von Türmchen und Erkern. Majestätisch steht das mehr als 850 Jahre alte Gemäuer auf einem steilen Felsen über einem engen Seitental der Mosel. Nie erobert, nie zerstört.

Nicht nur heute fasziniert Burg Eltz Tausende Besucher. Bereits vor rund 200 Jahren schwärmte der französische Schriftsteller Victor Hugo in seinem Tagebuch: „Hoch, mächtig, verblüffend, finster.“ Ähnlich begeistert äußert sich Burgherr Karl Graf zu Eltz über das Gemäuer: „Ein Ort der perfekten mittelalterlichen Illusion.“ Dazu tragen mehrere Besonderheiten bei. Da ist zum einen die ursprüngliche Natur samt Elzbach, die wohl schon vor 1000 Jahren so aussah.

Zum anderen ist die Burg komplett erhalten geblieben. Das ist auch einem Vorfahren von Graf zu Eltz zu verdanken. Dieser diente als Offizier in der französischen Armee und konnte mit diplomatischem Geschick erreichen, dass „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. die Befestigung im Pfälzer Erbfolgekrieg verschonte. Während viele andere linksrheinische Burgen den Verwüstungen durch die Franzosen zum Opfer fielen, konnte die Eltz alles überstehen.

Zerstört wurde die Burg also nie – und doch geteilt. Was dem Bauwerk bis heute seine ganz besondere Architektur verleiht. Denn im 13. Jahrhundert wurde die Burg unter drei Brüdern aufgeteilt, um Erbstreitigkeiten zu vermeiden. Jede der Linien baute daraufhin ihren eigenen Teil nach eigenen Plänen aus. Das Ergebnis ist ein mannigfaltiges, verschachteltes und einmaliges Bauwerk mit einer Vielzahl an Türmchen und Erkern. Und so wird ein Rundgang durch Burg Eltz auch zu einer Zeitreise durch acht Jahrhunderte Geschichte, die sich in den verschiedenen Baustilen und der Einrichtung widerspiegeln.

Burg Eltz 1 von 17 Luftaufnahme Burg Eltz.





Foto: Jennifer de Luca 2 von 17 Luftaufnahme Burg Eltz.





Foto: Jennifer de Luca 3 von 17 Luftaufnahme Burg Eltz.





Foto: Jennifer de Luca 4 von 17 Einzigartig ist das Innere der Burg. Aufwendige Malereien, Kunstwerke und andere Kostbarkeiten zieren die Räume. Die historische Einrichtung ist noch vollständig erhalten.





Foto: Heinz Israel 5 von 17 Einzigartig ist das Innere der Burg. Aufwendige Malereien, Kunstwerke und andere Kostbarkeiten zieren die Räume. Die historische Einrichtung ist noch vollständig erhalten.





Foto: Heinz Israel 6 von 17 Einzigartig ist das Innere der Burg. Aufwendige Malereien, Kunstwerke und andere Kostbarkeiten zieren die Räume. Die historische Einrichtung ist noch vollständig erhalten.





Foto: Heinz Israel 7 von 17 Einzigartig ist das Innere der Burg. Aufwendige Malereien, Kunstwerke und andere Kostbarkeiten zieren die Räume. Die historische Einrichtung ist noch vollständig erhalten.





Foto: Heinz Israel 8 von 17 Einzigartig ist das Innere der Burg. Aufwendige Malereien, Kunstwerke und andere Kostbarkeiten zieren die Räume. Die historische Einrichtung ist noch vollständig erhalten.





Foto: Heinz Israel 9 von 17 Einzigartig ist das Innere der Burg. Aufwendige Malereien, Kunstwerke und andere Kostbarkeiten zieren die Räume. Die historische Einrichtung ist noch vollständig erhalten.





Foto: Heinz Israel 10 von 17 Exponate der Schatzkammer. Die Schatzkammer auf Burg Eltz ist eine von nur noch zwei solcher adeligen Sammlungen in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem 16. und 17. Jahrhundert.





Foto: Heinz Israel 11 von 17 Exponate der Schatzkammer. Die Schatzkammer auf Burg Eltz ist eine von nur noch zwei solcher adeligen Sammlungen in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem 16. und 17. Jahrhundert.





Foto: Heinz Israel 12 von 17 Einzigartig ist das Innere der Burg. Aufwendige Malereien, Kunstwerke und andere Kostbarkeiten zieren die Räume. Die historische Einrichtung ist noch vollständig erhalten.





Foto: Heinz Israel 13 von 17 Seit mehr als 30 Jahrzehnten ist die Burg Eltz in Familienhand. Aktueller Burgherr ist Karl Graf zu Eltz. Er will das Gemäuer zukünftig an seinen Sohn Jakob übergeben.





Foto: Heinz Israel 14 von 17 Der Innenhof der Burg Eltz.





Foto: Heinz Israel 15 von 17 Luftaufnahme Burg Eltz.





Foto: Jennifer de Luca 16 von 17 Luftaufnahme Burg Eltz.





Denn der Reiz der Burg erschließt sich nicht nur von außen, er liegt auch im Inneren. Dort warten Ritterrüstungen und Waffen ebenso auf den Besucher wie wertvolle Kunst und historische Kostbarkeiten. Flämische Bildteppiche konkurrieren mit Tafelbildern, Gemälden bekannter Künstler und dem ältesten bemalten Bett Deutschlands aus dem 16. Jahrhundert. Höhepunkt ist der Rittersaal, der wichtigste Raum der Burg mit seinen schweren Decken, dem originalen Wappenfries, bedeutenden Rüstungen und den Narrenköpfen. Auch er trägt dazu bei, dass die Burg eines der meist besuchten Mittelaltermuseen des Landes ist. Selbst im Keller gibt es einiges zu bestaunen, beispielsweise eine der bedeutendsten privaten Schatzkammern. Gold- und Silberschmiedearbeiten, Schmuck, Porzellan und Waffen glänzen in den Vitrinen. Eine Sammlung von europäischem Rang.

Stolz ist Burgherr Graf zu Eltz darauf, dass die Burg seit mehr als acht Jahrhunderten im Familienbesitz ist. Selbstverständlich ist es da schon, dass sie bald auf seinen Sohn Jakob übergehen soll. Die Handschrift der Familie zeigt sich in den vielen Dingen, die seit dem 12. Jahrhundert hinzugekommen sind. Aber auch in persönlichen Details wie den frischen Blumen, die viele Räume schmücken. „Darauf hat meine Mutter immer bestanden“, sagt der Burgherr.

Alles Wissenswerte zur Burg Eltz



Anfahrt:

Von der A48, Abfahrt Polch, führt der Weg über Münstermaifeld und Wierschem zur Burg Eltz. Wer von der A61 kommt, nimmt am besten die Abfahrt Boppard-Buchholz, überquert die Mosel bei Alken/Löf und steuert von dort aus über Münstermaifeld die Burg an. Ein großer kostenpflichtiger Waldparkplatz befindet sich an der Antoniuskapelle nahe des Gemäuers. Von dort ist die Burg zu Fuß in 15 Minuten zu erreichen (1,3 Kilometer). Zudem verkehrt vom Parkplatz aus ein kleiner Pendelbus für 2 Euro pro Person und Fahrt, der die Besucher direkt zur Burg und zurück fährt. Öffnungszeiten:

Täglich vom 1. April bis 1. November. Es ist durchgehend geöffnet von 9.30 bis 17.30 Uhr. Eintritt:

Der Eintritt inklusive Führung kostet für Erwachsene 10 Euro, für Schüler, Studenten und Behinderte 6,50 Euro. Erwachsene in Gruppen zahlen 9 Euro, Schüler in Klassen 6 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und mindestens zwei Kinder kostet 28 Euro. Die Preise beinhalten die Besichtigung der Schatzkammer. Führungen:

Unter fachkundiger Leitung können Besucher das Innere der Burg erkunden. Die Führungen beginnen alle 10 bis 15 Minuten und dauern etwa 40 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Für Gruppen werden auf Anfrage auch Führungen in Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch angeboten sowie Rundgänge für Schulklassen. Gastronomie:

Zwei Selbstbedienungsrestaurants stehen für die Besucher bereit. Die Oberschänke bietet 120 Plätze am Burgbrunnen und im Goldschmiedehäuschen. Weitere 100 Plätze sind in der Unterschänke an der Linde und 90 Plätze in der Säulenhalle verfügbar. Geheimtipp:

Wer etwas Zeit mitbringt, sollte die Burg über den prämierten Traumpfad "Eltzer Burgpanorama" erwandern. "Deutschlands Schönster Wanderweg 2013" startet am Dorfgemeinschaftshaus in Wierschem. Adresse:

Burg Eltz 1, 56294 Wierschem. Weitere Informationen: www.burg-eltz.de

