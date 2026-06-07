Die DVV-Auswahl kassiert bei dem Turnier in Kanada ihre dritte Niederlage. Wie zuvor schon die Ukraine und Japan sind auch die USA zu stark.

Quebec (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben im vierten Spiel der Nationenliga erneut eine Niederlage kassiert. Im kanadischen Quebec unterlag das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli zum Ende der ersten Woche 0:3 (22:25, 15:25, 12:25) gegen die USA.

Auch gegen Japan hatte es am Samstag (Ortszeit) ein 0:3 (20:25, 15:25, 24:26) gegeben. Zuvor hatte die DVV-Auswahl Gastgeber Kanada mit 3:1 bezwungen und gegen die Ukraine trotz einer großen Aufholjagd 2:3 verloren.

DVV-Auswahl klar unterlegen

Wie schon gegen Japan waren die DVV-Spielerinnen auch gegen die USA über weite Strecken des Spiels chancenlos. Vor allem in den Sätzen zwei und drei fand das deutsche Team kaum Antworten auf das druckvolle Spiel der Gegnerinnen.

Emilia Weske (12 Punkte) und Kapitänin Camilla Weitzel (8) punkteten gegen die USA noch am besten. Beste Punktesammlerin gegen Japan war ebenfalls Weitzel (13). Emma Sambale feierte ihr Debüt in der Volleyball Nations League. «Wir sind ein neues Team und müssen unseren Rhythmus und unser Selbstvertrauen noch finden», erklärte Weitzel bereits nach dem Japan-Spiel.

Nationenliga Generalprobe für EM im August

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.