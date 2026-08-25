Die deutschen Volleyball-Frauen machen einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde. Jetzt warten noch zwei schwere Aufgaben.

Istanbul (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Europameisterschaft einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Gegen Außenseiter Ungarn holte sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) souverän mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:14) den zweiten Sieg im Turnier. Erfolgreichste deutsche Angreiferin war Lina Alsmeier mit 13 Punkten.

«Wir hatten keinen einfachen Start. Wir sind von Spiel zu Spiel gewachsen. Heute haben wir unsere Stärke gezeigt», sagte Mittelblockerin Anastasia Cekulaev.

Nur wenn die bislang sieglosen Lettinnen oder Ungarinnen ihre letzten beiden Spiele deutlich gewinnen, können sie dem deutschen Team noch gefährlich werden. Für die DVV-Frauen geht es aber auch noch um die Ausgangsposition für die Runde der letzten 16.

Noch gegen zwei Spitzenteams

Nach der Auftaktniederlage gegen Slowenien scheint es auf Rang vier und einen schweren ersten Gegner in der K.-o.-Runde hinauszulaufen, denn die beiden schwersten Aufgaben in der Sechsergruppe warten noch. Am Mittwoch gegen Gastgeber und Titelverteidiger Türkei (18.00 Uhr deutsche Zeit) und am Donnerstag gegen Polen.

Im dritten Turnierspiel taten sich die Deutschen gegen die Ungarinnen zunächst etwas schwer. Eine starke Aufschlagserie von Alsmeier brachte dann aber ein kleines Polster. Der Satz ging deutlich an die DVV-Auswahl. Der deutsche Block und die Annahme funktionierten auch im zweiten Durchgang gut, auch wenn die Ungarinnen nicht nachließen. Im dritten Satz erspielten sich die Deutschen dann mit einem überlegenen Lauf einen deutlichen Vorsprung.