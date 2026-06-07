Quebec (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben im dritten Spiel der Nationenliga ihre zweite Niederlage bezogen. Im kanadischen Quebec unterlag das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli Japan mit 0:3 (20:25, 15:25, 24:26). Zuvor hatte die DVV-Auswahl Gastgeber Kanada mit 3:1 bezwungen und gegen die Ukraine trotz einer großen Aufholjagd 2:3 verloren. Zum Ende der ersten Woche folgt heute Abend (20.30 Uhr) noch die Partie gegen die USA.

Die DVV-Frauen fanden zunächst nicht ins Spiel – vor allem im Aufschlag fehlte der Druck und im Angriff die Effektivität. Im dritten Satz steigerte sich das deutsche Team zwar deutlich, holte einen Rückstand auf und erspielte sich sogar einen Satzball, doch am Ende konnten sich die deutschen Frauen nicht belohnen. Beste Punktesammlerin war Kapitänin Camilla Weitzel mit 13 Punkten. Emma Sambale feierte ihr Debüt in der Volleyball Nations League.

Kapitänin vom Ergebnis enttäuscht

«Es ist sehr frustrierend, gegen Japan zu spielen. Sie haben gut geblockt und unglaublich stark verteidigt. Erst im dritten Satz haben wir Lösungen gefunden. Deshalb ist es umso härter, dass wir den Satz nicht gewonnen haben, weil wir das Gefühl hatten, dass wir immer besser ins Spiel gekommen sind», sagte Weitzel. «Wir sind ein neues Team und müssen unseren Rhythmus und unser Selbstvertrauen noch finden.»

Nationenliga Generalprobe für EM im August

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.