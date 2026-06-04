Nach dem Auftaktsieg in Quebec wartet bereits das nächste Spiel auf die DVV-Auswahl. Die Volleyball Nations League bringt die besten Teams der Welt zusammen.

Quebec (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Sieg in die Nationenliga gestartet. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gewann im kanadischen Quebec gegen die Gastgeberinnen 3:1 (28:26, 22:25, 25:18, 25:18). Schon am Donnerstagabend (22.30 Uhr deutsche Zeit/zdf.de) geht es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen die Ukraine weiter.

«Ich bin super happy und stolz auf die Mannschaft – alle haben einen überragenden Job gemacht, vor allem in der Abwehr haben wir gut gekämpft», sagte Lina Alsmeier nach dem am Ende klaren Sieg. Leana Grozer, Tochter des langjährigen Nationalspielers Georg Grozer, erzielte 24 Punkte.

Männer beginnen kommende Woche

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale.

Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August. Die deutschen Männer starten in der kommenden Woche ins Turnier.