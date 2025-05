München (dpa) – Die deutschen Volleyballer sind mit einer knappen Niederlage gegen Weltmeister Italien ins WM-Jahr gestartet. Im ausverkauften BMW Park in München verlor die Auswahl des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) mit 2:3 (19:25, 22:25, 25:20, 25:20, 7:15).

Das DVV-Team trat mit vielen jungen Spielern an und lag zunächst durchgehend hinten, steigerte sich dann aber im dritten und vierten Satz vor einer starken Kulisse deutlich. Im Tie-Break zogen die Gäste dann aber wieder an. Den Deutschen passierten zu viele Fehler.

Grozer regeneriert noch

Bei der Weltmeisterschaft auf den Philippinen im September will die deutsche Mannschaft um die Medaillen mitspielen. Zuvor steht aber ab dem 11. Juni noch die Nationenliga (VNL) mit mindestens zwölf Gruppenspielen an drei Spielorten an.

Ausnahmespieler Georg Grozer steht im erweiterten Kader für die VNL, befindet sich aber nach einer anstrengenden Club-Saison noch in der Regeneration. An der Seitenlinie vertrat zudem Co-Trainer Thomas Ranner Bundestrainer Michal Winiarski.

Die deutschen Frauen starten bereits am 4. Juni in die VNL. Unter dem neuen Bundestrainer Giulio Bregoli trat das Team am Wochenende bei einem Vorbereitungsturnier in Italien an. Am Freitag und Samstag gab es jeweils Niederlagen gegen die Türkei (1:3) und die Niederlande (2:3).