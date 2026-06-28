Gliwice (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben im Kampf um die K.-o.-Runde der Nationenliga einen Erfolg gefeiert. Im polnischen Gliwice schlug die DVV-Auswahl China 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:19). Für das Team von Bundestrainer Massimo Botti war es der vierte Sieg im achten Spiel. Die nächste Partie für die deutschen Männer steht am 15. Juli in Belgrad gegen Slowenien an. Nach zwei souveränen Satzgewinnen schwächelten die Deutschen im dritten und frühen vierten Satz aber, ehe sie mit einer starken Serie den Sieg sicherten.

Nations League Generalprobe für EM im September

In der Nations League treten die jeweils 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Die Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien findet vom 9. bis 26. September statt. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.