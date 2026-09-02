Matchball verwandelt, Jubelschrei und Gratulation von Papa Georg: Jungstar Leana Grozer wächst unter Druck im EM-Achtelfinale über sich hinaus. Jetzt auch gegen den Titelverteidiger?

Istanbul (dpa) – Die Begeisterung strömte nach der EM-Glanzleistung im Fünf-Satz-Krimi gegen Belgien förmlich aus Volleyball-Jungstar Leana Grozer heraus. «Solche Spiele sind die geilsten Spiele, die du spielen kannst. Sehr hohes Niveau von beiden Seiten, sehr lange Rallyes. Es war auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel», sagte die 19 Jahre alte Tochter von Ausnahmespieler Georg Grozer nach dem Achtelfinal-Erfolg.

Zum ersten Mal seit 2019 steht Deutschland in der Runde der letzten Acht bei einer Europameisterschaft. Da wartet am Donnerstag nun wieder Gastgeber und Titelverteidiger Türkei.

Vater Georg «sehr gehypt und happy»

Dass sich das deutsche Team gegen Belgien beim 3:2 in einem packenden Spiel durchsetzen konnte, lag maßgeblich an Grozer. Und nicht nur, weil sie den Matchball verwandelte. Auf 28 Punkte kam die Außenangreiferin in dem K.-o.-Spiel. Besonders in den entscheidenden Phasen wuchs sie auf der internationalen Bühne über sich hinaus.

Natürlich war auch der stolze Papa unter den ersten Gratulanten. «Er hat sich sehr gefreut. Er war sehr gehypt und happy für mich und fürs Team», verriet Leana Grozer. Und bei Instagram postete er die besten Aktionen seiner Tochter.

Nach dem Schlag zum Sieg brüllte die 19-Jährige erst ihre Freude in die Istanbuler Arena hinaus. Dann umarmte sie Bundestrainer Giulio Bregoli und ihre Mitspielerinnen. «Es war eine super Teamleistung von uns allen. Natürlich bin ich happy, dem Team mit meiner Leistung noch mal den extra Push zu geben. Aber sie haben mir auf jeden Fall sehr geholfen, auch in den Spielen davor», sagte Grozer.

Schon jetzt Anführerin?

Die Außenangreiferin gilt schon länger als größtes Talent des deutschen Volleyballs. Jetzt bewies sie bei ihrem ersten großen Turnier, dass sie die Rolle der emotionalen Anführerin in entscheidenden Momenten schon auf höchstem Niveau ausfüllen kann. «Leana hat ein überragendes Spiel heute gemacht. Ich glaube, auch sie hatte erst nicht so einen guten Start und hat sich da auch extrem reingekämpft», lobte Co-Kapitänin Lina Alsmeier.

Insgesamt ließen sich die Deutschen nicht von Rückschlägen wie dem schwachen ersten Satz und den vergebenen Matchbällen im vierten Durchgang verunsichern. «Mental war es definitiv ein großer Kraftakt», sagte Alsmeier. «Das ganze Team kann auf sich stolz sein. Heute so zurückzukommen in diesem Tiebreak. Das zu entscheiden mit so einer Energie und so einem Kampfgeist.»

Die Auswahl überzeugt als Kollektiv. Wird Grozer zu einer Ausnahmespielerin, wie sie die anderen großen Nationen in ihren Reihen haben, ist in der Zukunft viel möglich.

«Hexenkessel kennen wir jetzt schon»

Das von Kapitänin Camilla Weitzel ausgegebene «Minimalziel» haben die deutschen Frauen erreicht. Vor großer Kulisse im Sinan Erdem Dome zeigte das deutsche Team beim 1:3 in der Vorrunde, dass es den Türkinnen Paroli bieten kann. Trotzdem geht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) als Außenseiter ins Spiel. «Den Hexenkessel kennen wir jetzt schon», sagte Alsmeier.

Auch ihre junge Teamkollegin freut sich schon auf den nächsten Härtetest mit viel Druck. «Wir haben sehr viel positive Energie von heute mitgenommen und die Halle wird voll sein. Es wird sehr laut sein. Es wird, einfach ein sehr cooles Spiel», so Grozer.