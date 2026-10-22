Daiki Hashimoto gewinnt in Rotterdam sein zweites WM-Gold. Wieder einmal ist der Japaner im Mehrkampf der Beste. Timo Eder als einziger deutscher Starter steigert sich.

Rotterdam (dpa) – Daiki Hashimoto ist zum vierten Mal hintereinander Mehrkampf-Weltmeister im Turnen. Der 25 Jahre alte Japaner gewann in Rotterdam mit 85,998 Punkten und ist damit auf den Spuren seines berühmten Landsmannes Kohei Uchimura, der sechsmal in Serie Mehrkampf-Gold holte. Hashimoto hatte zudem bereits den Titel mit der Mannschaft gewonnen.

Zweiter hinter dem Mehrkampf-König wurde überraschend der Chinese Yang Haonan mit 84,199 Zählern. Dritter im Sechskampf aus Boden, Pferd, Ringen, Sprung, Barren und Reck wurde der Brite Joe Fraser mit 83,531 Punkten.

Mit der Weltspitze konnte Timo Eder trotz einer Steigerung gegenüber der Qualifikation wie erwartet nicht mithalten. Der Ludwigsburger und einzige deutsche Starter legte um mehr als 1,1 Punkte zu und kam mit 79,632 Zählern auf den 14. Rang. Insbesondere am Boden verbesserte sich der 21-Jährige deutlich, nachdem er in der Qualifikation noch gestürzt war.