Eishockey
Viermaliger Stanley-Cup-Sieger: NHL-Legende Lemieux ist tot
Claude Lemieux
Claude Lemieux spielte in seiner Karriere auch für die New Jersey Devils. (Archivbild)
BILL KOSTROUN. DPA

Claude Lemieux holte in seiner Karriere viermal den Stanley Cup in der NHL, die Fans lieben ihn noch immer. Sein Tod erschüttert die Liga.

Lesezeit 1 Minute

Lake Park (dpa) – Die Eishockey-Welt trauert um Legende Claude Lemieux. Der viermalige Stanley-Cup-Champion ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Behördenangaben zufolge hat sich der ehemalige Profi in Florida umgebracht.

Der Kanadier, der auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte, zählte zu den Topstars der NHL und gewann den Stanley Cup mit drei verschiedenen Teams: 1986 mit den Montreal Canadiens, 1995 mit den New Jersey Devils, 1996 mit den Colorado Avalanche und 2000 erneut mit den Devils.

Auch Trump trauert um Legende

«Die NHL trauert um Claude Lemieux (...) einen der besten Profis in wichtigen Spielen in der Geschichte des Eishockeys», teilte NHL-Boss Gary Bettman in einer Stellungnahme mit. US-Präsident Donald Trump nannte Lemieux eine «wahre Legende des Spiels und einen der härtesten Wettkämpfer, den das Hockey je gesehen hat.»

Lemieux gewann den ersten Stanley Cup 1986 als NHL-Neuling und hatte mit zehn Toren in den Playoffs großen Anteil am Erfolg der Canadiens. Die Fans dort lieben ihn noch immer. Als er am vergangenen Montag vor Spiel drei in den Eastern Conference Finals zwischen den Canadiens und den Carolina Hurricanes aufs Eis kam, jubelten die Zuschauer nach Angaben von nordamerikanischen Medien laut. «Heute ist ein dunkler Tag für die Canadiens-Familie und die gesamte Hockey-Gemeinde», sagte Teambesitzer Geoff Molson zum Tod von Lemieux.

© dpa-infocom, dpa:260529-930-144063/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren