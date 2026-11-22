Im letzten Turnier auf der ATP-Tour überzeugt das Tennis-Doppel, für den Titel reicht es aber nicht ganz. Ein letztes Highlight steht noch an, ehe sich die Wege trennen.

Turin (dpa) – Doppel-Partner Kevin Krawietz hat längst aufgegeben, Tim Pütz zum Weitermachen zu überreden. Boris Becker unternahm als Sky-Experte am Rande der ATP Finals aber noch einen kleinen Versuch. Angesprochen darauf, dass das Tennis-Idol ihn gerne weiter spielen sehen würde, antwortete Pütz mit einem verschmitzten Lächeln: «Wenn Boris nochmal spielt, spiele ich auch noch mal.»

Der dreimalige Wimbledon-Gewinner ist seit 1999 nicht mehr aktiv – und Pütz wird im kommenden Jahr als Profi aufhören. Seine erfolgreiche gemeinsame Zeit mit Krawietz ist zumindest in der Profitour beendet – ohne den erhofften krönenden Abschluss. Durch das 10:12 im Match-Tiebreak des Halbfinals bei den ATP Finals gegen die Franzosen Theo Arribage und Albano Olivettiver verpassten die Turniersieger von 2024 ihr zweites Endspiel beim Prestige-Event in Turin.

Noch wenig Wehmut zu spüren

Dass sie dabei drei Matchbälle vergaben, nachdem es nach Sätzen 6:7 (4:7), 7:6 (8:6) gestanden hatte, machte die Niederlage im letzten gemeinsamen ATP-Auftritt umso schmerzvoller. Der Frust über das Aus überdeckte die Wehmut des Abschieds.

«Realisieren kann man es wahrscheinlich noch nicht», sagte Krawietz (34) angesprochen auf das Gefühl, zum letzten Mal auf der Tour Seite an Seite mit Pütz (39) gespielt zu haben. Am Abend würden sie sich aber sicher «auf ein Bierchen hinsetzen und nochmal anstoßen».

Davis-Cup-Endrunde ein «letztes großes Highlight»

Eine Abschieds-Party verbietet sich aber: In der kommenden Woche treten die zweimaligen US-Open-Finalisten noch bei der Davis-Cup-Endrunde für das deutsche Team um den Weltranglistenersten Alexander Zverev an. Das große Ziel in Bologna ist nun, dort mit dem Titel im prestigeträchtigen Nationen-Wettbewerb einen Schlussstrich zu ziehen. Das sei nochmal «ein letztes cooles Highlight», meinte Krawietz. Durch den Modus Best-of-three-Modus kommt dem Doppel, das bei einem 1:1 nach den Einzelmatches antreten muss, noch mehr Verantwortung zu.

Danach geht das deutsche Vorzeige-Doppel getrennte Wege: Krawietz tritt künftig mit dem Kroaten Mate Pavic an, Pütz spielt im Januar bei den Australian Open ein letztes großes Turnier mit Yannick Hanfmann und will 2027 seine Karriere beenden. Krawietz hatte zuvor auch mit Doppel-Partner Andreas Mies große Erfolge wie den Grand-Slam-Triumph bei den French Open 2019 und 2020 gefeiert.

«Vier geile Jahre»

Dass sie mit anderen nochmal so eine harmonische Zeit erleben werden, glauben beide nicht. «Es waren geile vier Jahre», sagte Krawietz. Auch ihre Trainer und Familien verstehen sich prächtig, in Turin waren viele aus dem inneren Kreis dabei. Diese Verbindung sei «nicht normal» – und könnte womöglich auch die Karriere überstehen.