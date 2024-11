VfR Simmern: Sieg gegen TTSG Wittlich ist Pflicht

Simmern. Den Doppelspieltag vor zwei Wochen zum Auftakt in „seine“ Saison in der Tischtennis-Verbandsoberliga hat der VfR Simmern mit Bravour absolviert, gegen zwei starke Aufsteiger (Frei-Laubersheim und Wolsfeld) gab es 3:1 Zähler. Ein Resultat, dass die Simmerner laut Mannschaftsführer Justin Seckler nach oben schielen lässt. Ein Erfolg gegen Aufsteiger TTSG Wittlich (2:6 Punkte) am heutigen Samstag (18 Uhr) vor eigenem Publikum sollte deshalb mehr als nur „drin“ sein.