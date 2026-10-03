Der Siegeszug der Suhler Volleyballerinnen setzt sich in der neuen Saison fort. Trotz des klaren Ergebnisses ist der Supercup sehr umkämpft.

Coburg (dpa) – Die Volleyballerinnen des VfB Suhl haben erstmals in der Vereinsgeschichte den Supercup gewonnen. In einer Neuauflage des Meisterschaftsfinals besiegte der Doublesieger den Dresdner SC mit 3:0 (26:24, 29:27, 25:23) und verhinderte den dritten Supercup-Triumph der Titelverteidigerinnen.

Svea Naujack war mit 16 Zählern die erfolgreichste Punktesammlerin von Suhl. Für Dresden war Mackenzie Foley, die im Vorjahr noch mit Suhl die Erfolge feiern konnte, mit 12 Punkten am erfolgreichsten.

Umbruch in Suhl und Dresden

Beide Teams mussten in der Sommerpause einen Umbruch vornehmen. Acht Spielerinnen verließen Dresden, sieben Suhl. Die Dresdnerinnen schienen im ersten Satz bei 11:7 auf Kurs, ehe Suhl ins Spiel fand. Doch auch die Thüringerinnen wackelten nach einem 22:18-Vorsprung und vergaben beim 24:22 zwei Satzbälle, ehe ein Ass den Ausschlag für Suhl gab.

Auch im zweiten Durchgang erwischte Dresden den besseren Start und führte schnell 14:8. Doch Suhl kämpfte sich auf 17:18 heran, glich zum 21:21 aus und verwandelte den ersten Satzball zum 29:27.

Die Dresdnerinnen, die mit einem möglichen dritten Triumph mit den Rekordsiegerinnen Allianz MTV Stuttgart und SSC Palmberg Schwerin gleichgezogen wären, gingen auch im dritten Satz schnell in Führung. Doch Suhl übernahm mit dem Ausgleich zum 11:11 die Initiative und ließ sich den Erfolg nicht mehr aus der Hand nehmen.