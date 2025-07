Bundesligist VfB Stuttgart wird wohl in Kürze das 20 Jahre Mittelfeld-Talent Chema Andrés von Real Madrid verpflichten. Das bestätigte VfB-Trainer Hoeneß.

Reutlingen (dpa) – Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart steht kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeld-Talent Chema Andrés von Real Madrid. «Ich gehe davon aus, dass das durchgeht», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 2:1-Testspielsieg des DFB-Pokalsiegers gegen Celta Vigo. Er denke auch, dass der spanische U19-Europameister am Montag mit ins Stuttgarter Trainingslager nach Rottach-Egern am Tegernsee fahre, so Hoeneß.

Andrés wäre vierter VfB-Neuzugang

Die Ablösesumme für den 20 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler soll laut früheren Medienberichten bei rund drei Millionen Euro liegen. Der 1,90 Meter große Andrés wäre nach Lorenz Assignon, Noah Darvich und Lazar Jovanovic der vierte Neuzugang der Stuttgarter. Der Junioren-Nationalspieler spielte bisher meistens in der zweiten Mannschaft der Königlichen in der dritten Liga. Bei der Club-WM in den USA gehörte Andrés jedoch zum Kader des neuen Real-Trainers Xavi Alonso.