In Neustadt an der Weinstraße hören Bewohner verdächtige Geräusche aus dem Keller ihres Hauses. Dort findet die Polizei einen tierischen Eindringling.

Neustadt an der Weinstraße (dpa) – Ein vermeintlicher Einbrecher in Neustadt an der Weinstraße hat sich als verirrtes junges Wildschwein herausgestellt. In der Nacht auf Donnerstag hätten die Bewohner eines Hauses am Stadtrand verdächtige Geräusche aus ihrem Keller gehört und einen Einbruch vermutet, teilte die Polizei mit.

Vor Ort stellten die Beamten demnach fest, dass ein Frischling offenbar durch ein offenes Kellerfenster ins Haus gelangt war. Man habe das Tier unverletzt eingefangen und in einem nahegelegenen Waldgebiet freigelassen. Die Polizei weist darauf hin, Kellerfenster in waldnahen Gebieten insbesondere in den Sommermonaten gut zu sichern, um ungewollten Besuch zu vermeiden.