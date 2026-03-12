Für verrückte Aktionen ist Aryna Sabalenka immer zu haben. Beim Turnier in Indian Wells trägt die Weltranglistenerste plötzlich einen Brautschleier. Ihr Verlobter ist mit dabei.

Indian Wells (dpa) – Nach ihrer Verlobung hat sich Tennisstar Aryna Sabalenka nun mit einem Brautschleier gezeigt – allerdings nicht vor dem Altar, sondern auf dem Trainingsplatz. Den Schleier, den ihr offenbar ein Fan zugeworfen hatte, setzte sich die belarussische Weltranglisten-Erste auf den Kopf, und sie nahm auch einen kleinen Blumenstrauß in die Hände. Ihr Verlobter Georgios Frangulis lächelte neben ihr.

Sabalenka spielt aktuell beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells, wo sie ins Viertelfinale eingezogen ist. Kürzlich hatte sie von ihrem Verlobungsring geschwärmt, den sie auch während ihrer Matches trägt. «Er fühlt sich sehr angenehm an und glänzt», sagte die 27-Jährige und ergänzte schmunzelnd: «Ich hoffe, meine Gegnerinnen lassen sich von diesem Diamanten ablenken und das kommt mir zugute.»

Sabalenka sendete bei Siegesrede Signale an ihren Freund

Auf die Verlobung hatte sie ein wenig warten müssen. Im Januar gab die Tennisspielerin beim Turnier in Brisbane ihrem Partner während ihrer Siegesrede einen kleinen Wink. «Danke an meinen Freund. Hoffentlich kann ich dich bald anders nennen, oder?», sagte sie und ergänzte dann lachend: «Ich habe jetzt Extra-Druck gemacht, richtig?»