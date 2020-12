Du möchtest erste praktische Erfahrungen in einem modernen Medienhaus sammeln oder schon vorhandenes Wissen vertiefen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir bieten motivierten und engagierten Studierenden die Möglichkeit, durch ein Praktikum Praxiserfahrung zu sammeln.

In folgenden Bereichen bieten wir Praktika für Studierende:

· Logistik

· Redaktion

Voraussetzung für ein Praktikum bei uns ist, dass du immatrikulierter Student bist.

Im Bereich Logistik bieten wir Praktika über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten an.

Im Bereich Redaktion bieten wir Praktika über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen an.

Im Praktikum hast du einen festen Ansprechpartner, der die für die Dauer des Praktikums zur Seite steht und dich begleitet. Wir bieten dir spannende Einblicke in den Unternehmensbereichen Logistik oder Redaktion. Du kannst so deine im Studium erworbenen Kenntnisse in der Praxis anwenden und vertiefen.

Da wir als Unternehmen immer auf der Suche nach den Fach- und Führungskräften von morgen sind, bietet dir ein Praktikum auch die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen, um nach erfolgreichem Abschluss des Studiums möglicherweise einen Praxiseinstieg in unserem Unternehmen zu finden.

Sofern du dich bewerben möchtest, findest du HIER unsere aktuell ausgeschriebenen Praktika.

Für Rückfragen stehen dir gerne Martina Hoffmann (Logistik) 0261 – 892 387 oder

Lea Stingel (Redaktion) 0261 – 892 338 zur Verfügung.