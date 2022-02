Medienkaufleute Digital und Print (für 2022 sind alle Stellen besetzt)

Je nachdem, in welchem Bereich Sie Ihre Vorlieben und Talente entdecken bieten wir Ihnen im Anschluss gern eine Festanstellung an.

Längst sind wir weit mehr als die Rhein-Zeitung, unsere lokale Marke für Qualitätsjournalismus. Wir gestalten den aufregenden Wandel von einem Zeitungsverlag zu einer vielfältigen Mediengruppe. Wir sind Verlag, hochmodernes Druckhaus, Satzproduktion, Reiseveranstalter, Medienagentur, Kundenzentrum und Logistikdienstleister. Wir schätzen unser familiäres, kollegiales Klima. Wir inspirieren einander zu stetigem Wandel und freuen uns an gemeinsamen Erfolgen. Hier ist Ihr Platz! Und viel Raum für Ihre Ideen.

Starten Sie Ihre Karriere bei der Rhein-Zeitung mit einer Ausbildung!

Wenn Sie gut in Mathematik und Deutsch sind, ist das eine gute Voraussetzung. Medienprodukte in all ihrer Vielfalt sowie deren Vermarktung sprechen Sie an. Eine Ausbildung zur Medienkauffrau bzw. Medienkaufmann ist besonders für diejenigen interessant, die Spaß am Kontakt mit Menschen haben und sich einer Vermarktung unserer Produkte an unsere Kunden vorstellen können. Vermarktung und Verkauf heißt, dass Sie bestehende und neue Abonnenten für die Rhein-Zeitung und ihre Digitalprodukte begeistern. Außerdem beraten Sie unsere Anzeigenkunden, damit ihre Werbung in der Rhein-Zeitung erfolgreich ist.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Alex, Tel: 0261 892 369, E-Mail: alexandra.alex@rhein-zeitung.net

