Für 2021 alle Plätze belegt: Medienkaufleute Digital & Print mit dualem Studium

Neben einem spannendem Studium im Bereich Medien, Management und IT, lernen Sie in 12 Stationen alle Bereiche eines modernen Medienhauses kennen.

Auszubildende, die parallel zur Ausbildung ein duales Studium absolvieren, besuchen freitags sowie einige Samstage die Hochschule in Mainz. In 7 Semestern studieren Sie Medien, Management und IT und erwerben als Abschluss einen Bachelor of Science.

Schwerpunkt der Ausbildung ist die Vermarktung und der Verkauf von Medienprodukten

Medienprodukte sind unsere Zeitung, Web, Apps und viele weitere spannende Medien, über die wir unsere Nachrichten veröffentlichen

Vermarktung und Verkauf heißt, dass wir bestehende und neue Abonnenten für die Rhein-Zeitung und ihre Digitalprodukte begeistern. Und wir beraten unsere Anzeigenkunden, damit ihre Werbung in der Rhein-Zeitung erfolgreich ist

Das duale Studium dauert 3,5 Jahre

Voraussetzungen sind:

Sehr gute Fach- oder Hochschulreife

Sehr gute Deutsch- und Mathekenntnisse

Zuverlässigkeit, Eigeninitiative, Kreativität, Kundenorientierung

Interesse an Medienprodukten und Vermarktung

Erste Erfahrungen mit MS Office

Ein Führerschein ist von Vorteil

