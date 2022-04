Hobbyfotografen bei „Blende“ erfolgreich: Bundessiegerin kommt von der Nahe

In insgesamt fünf Kategorien konnten passionierte Hobby- und Amateurfotografen glänzen. In den Kategorien „Unsere Heimat“, „Faszinierende Tierwelten“, „Licht und Schatten“, „Fit und Fun“ und beim Jugendthema „Unsere Umwelt“ wählten zunächst die Rhein-Zeitung und viele andere Medienpartner ihre Favoriten aus, die anschließend am Bundesendausscheid teilnahmen.

Eine spektakuläre Aufnahme eines kleinen Eichhörnchens, das auf einem Ast balanciert, hat die Fachjury einhellig begeistert und belegt den ersten Platz der „Blende“ 2021. Beim Wettbewerbsbeitrag „Stayin' Alive“ von Annelie Henn (54) aus Hoppstädten-Weiersbach in Rheinland-Pfalz, stimmt einfach alles: Ausdruck, Komposition, Lichtsetzung und Farbkontrast, so das Urteil der Jury.

Als Auszeichnung erhält Annelie Henn für ihre fotografischen Leistungen unter anderem eine Lumix DC-S5-Vollformat-Systemkamera von Panasonic, eine dreitägige Fotoreise mit geführten Foto-Touren in der Lewitz, Ludwigslust und Parchim (Mecklenburg-Schwerin) sowie die Goldmedaille und Urkunde.

Der zweite Platz in der bundesweiten Endausscheidung geht an Paul Stachowiak (25) aus Magdeburg für seinen eingereichten Bildbeitrag „A Cup of Tea“. Das Wettbewerbsthema „Licht und Schatten“ wurde von ihm sehr ausdrucksstark in einer monochromen Fotografie umgesetzt. Dotiert ist der zweite Platz unter anderem mit der Vollformat-Systemkamera Alpha 7 III von Sony und einem Objektiv von Tamron aus dem aktuellen Line Up.

Es gibt noch viele weitere wunderschöne Fotos, die die Bundesjury prämiert hat. Alle Siegerbilder der 100 Preis- und 45 Sonderpreisträger sind auf der Internetseite des Blende-Fotowettbewerbs veröffentlicht unter: www.blende-fotowettbewerb.de

Platz drei belegt Harry Laub (65) aus Dossenheim in Baden-Württemberg. Sein Wettbewerbsbeitrag „Maspalomas“, zeigt die Dünen der kanarischen Insel Gran Canarias in einem faszinierenden Spiel aus Licht und Schatten. Harry Laub erhält für seine Leistung unter anderem eine Nikon Z 50 Spiegellose Kamera im DX-Format mit 16-50mm VR sowie das Vollformat-Objektiv Samyang MF14mm F2,8.

Bei den Einsendungen in der Sonderkategorie für Jugendliche bis 18 Jahre gewinnt Johanna Pöhler (15) mit ihrem Beitrag „Achtsamkeit“. Der Schülerin aus Bruckberg in Bayern ist es in besonderer Weise gelungen, das Sonderthema „Unsere Umwelt“ fotografisch einzufangen. Die Erstplatzierte erhält die Superzoom-Kompaktkamera Canon PowerShot Zoom im Taschenformat, ein Objektiv von Tamron aus dem aktuellen Line Up sowie weitere Sachpreise jph